Инженеры обеспечили квантовую связь по существующим оптоволоконным кабелям

Инженеры Северо-Западного университета успешно реализовали квантовую связь параллельно с классическими каналами, определив конкретные длины волн с минимальными помехами от классических сигналов (Источник: northwestern.
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