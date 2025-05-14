В 47 населённых пунктах Курской области в 2025 году установят базовые станции мобильной связи

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Минцифры России подвело итоги всероссийского голосования 2024 года по выбору малочисленных населённых пунктов, которые будут подключены к мобильному интернету в приоритетном порядке в 2025 году.