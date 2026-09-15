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Газета.ру

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Эдгард Запашный отказался комментировать состояние брата после приступа аритмии

Эдгард Запашный отказался комментировать состояние брата после приступа аритмии

Артист цирка Эдгард Запашный вышел на связь после новостей о том, что у его брата Аскольда в ночь с 14 на 15 сентября произошел приступ аритмии.

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