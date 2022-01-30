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Самые ценные субпродукты для наших питомцев.

Самые ценные субпродукты для наших питомцев.

Как уже неоднократно говорилось, правильное, натуральное кормление кошки - это не еда с человеческого стола, и даже не чистое мясо, а определенный набор различных "Вкусностей", куда входит и мускульное мясо и мясокостная составляющая и субпродукты.

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