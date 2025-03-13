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ИМТ против Талия/Рост: новый взгляд на детское ожирение

Ученые из Университета Восточной Финляндии, Бристольского и Эксетерского университетов провели масштабное исследование, в котором сравнили эффективность ИМТ и соотношения талии к росту для оценки детского ожирения.

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