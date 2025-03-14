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Каллас: Рубио и Уиткофф информируют Евросоюз о ходе переговоров по Украине

Каллас: Рубио и Уиткофф информируют Евросоюз о ходе переговоров по Украине

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявила, что официальные лица США информируют ЕС о переговорах по украинскому конфликту, в частности о том, что обсуждалось делегациями Киева и Вашингтона в Джидде, что говорили в Москве.

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