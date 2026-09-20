Два человека погибли в массовой аварии на МКАД

Два человека погибли, ещё один пострадал в крупной аварии на Московской кольцевой автодороге. Столкновение произошло днём в районе 104-го километра внешней стороны МКАД и затронуло сразу восемь автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Противопехотные м...
- Лёд в бачке омыва...
- Бразильцы выбираю...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым