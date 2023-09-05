На подступах к Новодонецкому тяжелые бои. У Работино горят британские танки

На стыке ДНР и Запорожской области ВСУ удалось вплотную подойти к оборонительным позициям ВС РФ. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает глава Управления Росгвардии по ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский.