РИА Новости: Джигурда может стать сослуживцем Блиновского и Пашаева

Актер Никита Джигурда может начать службу в зоне боевых действий на Украине в подразделении, в котором также уже служат муж блогера Елены Блиновской Алексей и бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
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