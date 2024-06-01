«Банки нужно лечить от «ожирения» с помощью налоговой «диеты»!»: мнение депутата

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов озабочен пополнением бюджета. «Фракция "Справедливая Россия – За правду" давно предлагала правительству РФ ввести налог на сверхприбыль банковских организаций», — заявляет он.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии