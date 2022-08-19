Ефимов: Инвесторы создадут более 1,7 тысячи рабочих мест в Хорошево-Мневниках

В районе Хорошево-Мневники инвесторы возведут деловой центр и два образовательных учреждения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 19 августа.
В районе Хорошево-Мневники инвесторы возведут деловой центр и два образовательных учреждения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 19 августа.
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