Вечерняя Москва

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Ефимов: Инвесторы создадут более 1,7 тысячи рабочих мест в Хорошево-Мневниках

Ефимов: Инвесторы создадут более 1,7 тысячи рабочих мест в Хорошево-Мневниках

В районе Хорошево-Мневники инвесторы возведут деловой центр и два образовательных учреждения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 19 августа.

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