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Царьград

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Александра Вишнякова разъяснила, почему гематоген не лечит анемию

Александра Вишнякова разъяснила, почему гематоген не лечит анемию

Терапевт "СМ-Клиники" Александра Вишнякова рассказала о невозможности использования гематогена как средства лечения железодефицита.

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