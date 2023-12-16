Субботнее утро без тепла и света. Адреса отключений во Владивостоке

Во Владивостоке из-за порыва на тепловой сети и аварии на электросетях МУПВ ВПЭС без отопления в данный момент находятся 47 домов в Советском и Первомайском районах и без электричества 24 дома в Ленинском районе Владивостока.
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