15 человек, которые пришли с работы с полными карманами впечатлений

Многие из нас проводят на работе по 8 и более часов в сутки. Здесь мы не только трудимся, но и зачастую обедаем, делимся новостями, заводим дружбу, а иногда и попадаем в трагикомичные ситуации по чужой вине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии