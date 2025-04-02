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Овечкин сократил отставание от Гретцки до трёх голов

Овечкин сократил отставание от Гретцки до трёх голов

Российский форвард команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, сократив разрыв до трёх шайб.

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