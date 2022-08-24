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Салехардские активисты очистили от мусора дорогу к стойбищу «Минлей»

Салехардские активисты очистили от мусора дорогу к стойбищу «Минлей»

В Салехарде проект «Чистый Ямала» помог провести субботник вблизи стойбища «Минлей». Уборка состоялась благодаря инициативе «С любовью к тундре» секретаря Общественной палаты города Галины Косыгиной, сообщила пресс-служба администрации Салехарда.

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