Салехардские активисты очистили от мусора дорогу к стойбищу «Минлей»

В Салехарде проект «Чистый Ямала» помог провести субботник вблизи стойбища «Минлей». Уборка состоялась благодаря инициативе «С любовью к тундре» секретаря Общественной палаты города Галины Косыгиной, сообщила пресс-служба администрации Салехарда.
В Салехарде проект «Чистый Ямала» помог провести субботник вблизи стойбища «Минлей». Уборка состоялась благодаря инициативе «С любовью к тундре» секретаря Общественной палаты города Галины Косыгиной, сообщила пресс-служба администрации Салехарда.
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