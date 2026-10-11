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ФедералПресс

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Рейды на рынках и стройках: полиция Челябинска ловит нелегалов по биометрии

Рейды на рынках и стройках: полиция Челябинска ловит нелегалов по биометрии

ЧЕЛЯБИНСК, 11 октября, ФедералПресс. Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии провели проверочные мероприятия в рамках федеральной операции «Нелегал».

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