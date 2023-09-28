Вирусолог Альтштейн: крупные пандемии являются редкими событиями в жизни людей

Точно предсказать возникновение следующей крупной пандемии, которая будет вызвана коронавирусом или другими инфекциями, нельзя, сказал "Москве 24" профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.