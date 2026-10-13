Запеченные крылья индейки

В запеченных крылышках индейки есть что-то уютное. Это не то блюдо, которое готовят постоянно, но то, к которому возвращаешься всякий раз, когда хочется чего-то теплого, ароматного и сытного.
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