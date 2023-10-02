"Ноль алкоголя - ноль риска" - девиз национального дня отказа от алкоголя

Тема Национального дня отказа от алкоголя в этом году - "Ноль алкоголя - ноль риска", которая подчеркивает тот факт, что любое количество употребленного алкоголя несет определенный риск для жизни и здоровья.
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