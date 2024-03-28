В семье одного из подозреваемых террористов высказались о трагедии в "Крокусе"

Родственница Шамсиддина заявила, что чувствует боль из-за трагедии в "Крокусе"РИА Новости пообщались с Гульбахор Джоновой, супругой старшего брата обвиняемого в совершении теракта в "Крокус сити холле" Фаридуна Шамсиддина.
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