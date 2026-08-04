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FiNE NEWS

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Минобороны РФ сообщило об уничтожении дронов ВСУ при эвакуации мирных жителей из Константиновки

Уничтожение дронов во время эвакуации мирных жителей Российские военные уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) во время сопровождения эвакуации мирных жителей из населённого пункта Константиновка.

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