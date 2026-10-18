МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Экипаж российского фрегата "Адмирал Григорович" проявил профессионализм и высокую степень готовности во время инцидента в проливе Ла-Манш в июне 2026 года.
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