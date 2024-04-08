Аморим – явный фаворит на назначение в «Ливерпуль». Нагельсманн – 2-й, Де Дзерби – 3-й у букмекеров

Букмекеры уверены, что тренер «Спортинга» летом возглавит английский клуб вместо Юргена Клоппа. На его назначение дают коэффициент 1.
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