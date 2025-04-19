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    Конечно стоило бы  всех их расстрелять, с конфискацией всего имущества, в том числе у всех члеров семьи. Но можно не ...Стервятники...

Стервятники...

Стервятники...

На руках вороватых курских чиновников и ушлых бизнесменов — кровь мирных жителей    Все мы помним, какой шок вызвало в России неожиданное вторжение боевиков ВСУ в Курскую область, где они начали беспощадно разрушать дома, убивать, грабить и насиловать местное население.

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Конечно стоило бы  всех их расстрелять, с конфискацией всего имущества, в том числе у всех члеров семьи. Но можно не расстреливать, а лет на 10 отправить в специальную колонию на лесоповал или на  строительство заводов за полярным кругом, путь почувтвуют вкус жиэни. А конфискация ВСЕГО имущества неприменно, как прививка от болезни мздоимства, другим любителям &quot;красивой&quot; жизни. Только делать это надо сейчас, а не через два-три года.
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7 час.
Елена Хараничева
Они военные преступники! И судить их как убийц! И никаких УДО, раз нет смертной казни, на пожизненное!
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5 час.
Ольга
Какой-то театр абсурда - хохол напал 6 августа, Смирнов стал губернатором 12 сентября и обвиняется в том, что успел разворовать 3,2 млрд.  и не обеспечил оборону. Автор - с логикой совсем никак..?
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