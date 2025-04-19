Стервятники...

Виктор Гайдуков

Конечно стоило бы всех их расстрелять, с конфискацией всего имущества, в том числе у всех члеров семьи. Но можно не расстреливать, а лет на 10 отправить в специальную колонию на лесоповал или на строительство заводов за полярным кругом, путь почувтвуют вкус жиэни. А конфискация ВСЕГО имущества неприменно, как прививка от болезни мздоимства, другим любителям "красивой" жизни. Только делать это надо сейчас, а не через два-три года.