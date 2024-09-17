В МИД Ирана обвинили Израиль в совершении масштабного теракта

Израиль совершил террористический акт, подорвав пейджеры в Ливане. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Ирана Насер Канани, опубликованном 17 сентября в Telegram-канале министерства.
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