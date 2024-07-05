Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Как на самом деле депортируют мигрантов из России: В Сеть "слили" снятые тайком кадры

Как на самом деле депортируют мигрантов из России: В Сеть "слили" снятые тайком кадры

В Сеть "слили" снятые тайком кадры, как на самом деле депортируют мигрантов из России. Зрелище поистине красивое, ведь Москву прямым рейсом до дома покинули десятки "ценных специалистов", нарушивших миграционное законодательство.

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Комментарии
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Александр
Цифры Бастрыкин взял с потолка.
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