Бьюти-памятка для невест: какие процедуры нужно сделать до свадьбы Алёна Юрьева Свадьба — это не только белое платье, кольца и счастливые слёзы, но и огромный день Х, к которому хочется подойти во всеоружии.
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