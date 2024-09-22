Пришла осень: петербуржцев предупредили о похолодании и дождях

Синоптики дали прогноз на неделю. В Петербурге похолодает — осень постепенно вступает в свои права. Небо Северной столицы плотно окутают облака, в течение недели будет пасмурно и дождливо, прогнозируют синоптики.
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