Задайте эти вопросы, чтобы узнать, совместимы ли вы в финансовом плане

Начните говорить о своих денежных целях и привычках уже сейчас, чтобы избежать разногласий в будущемДеньги вызывают серьёзный стресс у многих из нас по отдельности — не секрет, что эта проблема многократно возрастает, когда вы состоите в отношениях.
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