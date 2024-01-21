Задайте эти вопросы, чтобы узнать, совместимы ли вы в финансовом плане

Начните говорить о своих денежных целях и привычках уже сейчас, чтобы избежать разногласий в будущемДеньги вызывают серьёзный стресс у многих из нас по отдельности — не секрет, что эта проблема многократно возрастает, когда вы состоите в отношениях.