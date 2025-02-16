Украина не согласна отдать США 50% из своих недр

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности была отложена после того, как Киев предоставил собственные предложения по соглашению о полезных ископаемых.
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