Отреставрированы монумент Регулировщице, памятник Алие Молдагуловой и Триумфальные пилоны Петербург готовится встретить День Победы: на первом километре Дороге Жизни отреставрировали монумент блокадной Регулировщице – к началу мая вокруг памятника будут высажены цветочные композиции, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Красногвардейского района.