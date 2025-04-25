Отреставрированы монумент Регулировщице, памятник Алие Молдагуловой и Триумфальные пилоны Петербург готовится встретить День Победы: на первом километре Дороге Жизни отреставрировали монумент блокадной Регулировщице – к началу мая вокруг памятника будут высажены цветочные композиции, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Красногвардейского района.
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