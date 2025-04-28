Главную улицу Челябинска закроют в майские праздники

Проспект Ленина в Челябинске закроют из-за легкоатлетической эстафеты. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, в связи с проведением 1 мая в Челябинске эстафеты, посвященной Дню весны и труда, для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками ГАИ будут введены временные ограничения движения транспорта на проспекте Ленина – от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга.
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