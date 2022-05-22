Морковный кекс. Лёгкий рецепт, получается всегда и у всех, проверено Шефом

Всем привет, с вами Шеф Саша Кутузова!Если воскресенье или ещё какой день, если домашние долгоносики ноют, что им хочется сладенького и печёного, а вам всё лень (а мне вот, знаете, всегда лень - я и так всю неделю готовила!) дайте им морковный кекс! От морковного кекса сплошное удовольствие - ароматно, вкусно, легко и, что самое главное - морковный кекс всегда получается!Муки хорошей возьмите 2 стакана стандартных (которые по 250 мл), туда же разрыхлителя пакетик, потрясите для воздуха через сито.