Володин: Послание главы государства Федеральному Собранию будет выполнено в весеннюю сессию на 100 %

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник сообщил, что Послание главы государства Федеральному Собранию будет выполнено в весеннюю сессию на 100 %.
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