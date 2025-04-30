Володин: Послание главы государства Федеральному Собранию будет выполнено в весеннюю сессию на 100 %

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник сообщил, что Послание главы государства Федеральному Собранию будет выполнено в весеннюю сессию на 100 %.