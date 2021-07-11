Рязанский СОБР прижал к ногтю выходцев с Кавказа

Медвежий уголПолитикаРязанский СОБР прижал к ногтю выходцев с Кавказа Операцию в центре Рязани провёл на днях местный СОБР, задержавший группу выходцев с Северного Кавказа.Вернуться к статье248НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейА это всё потому, что госслужащим категорически запрещено осаживать новобретённых гырыждын России в высказываниях, унижающих, как страну, так и её жителей. Нарушение- увольнение. Вот и изгаляются гырыждынины как хотят.Александр КловоКороче, рыба с головы воняет?Лада Миракаких то лет 50 назад товарищи единой Страны Советов приезжали в лишь сезон торгашами на рынок дынями и гранатами торговать, да шабашить на фермы ) А если начинали плохо себя вести огребали по полной от местных аборигенов...и был мир труд май )Оzzи О ОМолодцы , надо показать блэк-анусным их место !Валера ЮшковА реальных пацанов в Рязани уже нет, до перестраивались мать вашу.Александр ГорбуновВласти ждут когда у народа терпение лопнет,ГорынычИ народ изнасилует в прямом смысле и кавказцев и чиновников ими прикормленных.Владимир ДомнинВедь автор и не понял, насколько сильно статья раскрывает бездействие властей и правоохранительных органов. Недостижимое достижение - провели рабочую операцию, об этом даже писать не стоит. Хороша же у нас полиция, если это достижение. Это все равно, что написать, хирург вырезал гланды или вскрыл чирейВиктор Василенконаша полиция только народ свой гонять может ...Мила ТереховаПервый раз с Вами согласна. Чистка нужна регулярная и тщательная.Andrew KleyПродолжает обостряться дружба между народами!Михаил ВасильевДавно пора кавказцам жёстко дать понять где их место!Владислав ОдинцовНе надо было выпускать из сосуда джина, это намного дороже чтобы его вогнать обратно. Где же наши депутаты ГД, которые создали кучу законов, в том числе и по штрафам?Петр ШипиловПора давно чисть Россию от нечисти с Кавказа и Средней Азии.Сергей ЛавровНаверно чиновники с чурок имеют свою дань,раз им позволен беспредел в России ?Мила ТереховаАзербайджан не выдаёт России преступников? Не надо лукавить. Есть отличный способ для таких случаев. Диаспора сама приведёт преступника за шкирку в МВД. Так было в Москве, когда в Бирюлёво азер зарезал парня, защищающего свою девушку от оскорблений. Весь район встал на дыбы, разгромили овощную базу и торговый центр. Потроебовали принять меры. Вот тогда закрыли азерам торговлю. И условие поставили, что не дадут работать, пока не приведут убийцу из Азербайджана, куда тот мигом сбежал. Диаспора притащила эту мразь обратно. Потери в бизнесе - самое главное больное место у этих торгашей. Тогда ,сктати, устроили рейд по выявлению мест проживания азеров в районе. Проверили все квартиры, которые сдавали местные жители. Вычистили нелегалов на 5+.Томара Тычковасутенершу надо срочно арестовать и наказать за продажу девушек в рабство. Надо всей России взять пример с Рязанского СОБРа и везде контролировать деятельность диаспор, своевременно пресекая нарушения Российского закона. Нечего церемониться с этими наглыми, беспардонными закавказцами.Валерий СветлыйДУМАЮ, СНАЧАЛА НАДО ПРИВЕСТИ В СОЗНАНИЕ МЕСТНУЮ ВЛАСТЬ, МОЖЕТ БЫТЬ СОБРОМ...Анатолий Степанови не только местную .....ВВВладимир ВитковскийВ кишлаки и аулы- ишакам хвосты крутить !!!Андрей ПавловХоть где-то что-то делается. Еще вот в Калининграде: https://cont.ws/@ruslanostashko/2036138?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen "Запрет на трудоустройство мигрантов в образовательную сферу, на транспорт, в производство продуктов питания и другие отрасли утвердил губернатор Калининградской области." Неужели наверху кое-что поняли? Это радует. Но посмотрим на реакцию на это самого верха.Александр Семеновкатегорически за.ГгалинаГнать их всех отсюда и не разрешать приезжать семьям. Детям, рожденным в России не давать никакого гражданства. Иначе через несколько лет у нас будет не Россия, а аул.ОМолег мотынгапредставьте себе, что подобное совершили русские в азербайджане ! Представили ! Весь ответ для наших "руководителей" и не надо прикрываться фиговым листком "правосудия.Комментировать
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