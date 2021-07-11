Медвежий угол

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Рязанский СОБР прижал к ногтю выходцев с Кавказа

Рязанский СОБР прижал к ногтю выходцев с Кавказа

Операцию в центре Рязани провёл на днях местный СОБР, задержавший группу выходцев с Северного Кавказа.

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Сергей
А это всё потому, что госслужащим категорически запрещено осаживать новобретённых гырыждын России в высказываниях, унижающих, как страну, так и её жителей. Нарушение- увольнение. Вот и изгаляются гырыждынины как хотят.
Александр Клово
Короче, рыба с головы воняет?
Лада Мира
каких то лет 50 назад товарищи единой Страны Советов приезжали в лишь сезон торгашами на рынок дынями и гранатами торговать, да шабашить на фермы ) А если начинали плохо себя вести огребали по полной от местных аборигенов...и был мир труд май )
Оzzи О О
Молодцы , надо показать блэк-анусным их место !
Валера Юшков
А реальных пацанов в Рязани уже нет, до перестраивались мать вашу.
Александр Горбунов
Власти ждут когда у народа терпение лопнет,
Горыныч
И народ изнасилует в прямом смысле и кавказцев и чиновников ими прикормленных.
Владимир Домнин
Ведь автор и не понял, насколько сильно статья раскрывает бездействие властей и правоохранительных органов. Недостижимое достижение - провели рабочую операцию, об этом даже писать не стоит. Хороша же у нас полиция, если это достижение. Это все равно, что написать, хирург вырезал гланды или вскрыл чирей
Виктор Василенко
наша полиция только народ свой гонять может ...
Мила Терехова
Первый раз с Вами согласна. Чистка нужна регулярная и тщательная.
Andrew Kley
Продолжает обостряться дружба между народами!
Михаил Васильев
Давно пора кавказцам жёстко дать понять где их место!
Владислав Одинцов
Не надо было выпускать из сосуда джина, это намного дороже чтобы его вогнать обратно. Где же наши депутаты ГД, которые создали кучу законов, в том числе и по штрафам?
Петр Шипилов
Пора давно чисть Россию от нечисти с Кавказа и Средней Азии.
Сергей Лавров
Наверно чиновники с чурок имеют свою дань,раз им позволен беспредел в России ?
Мила Терехова
Азербайджан не выдаёт России преступников? Не надо лукавить. Есть отличный способ для таких случаев. Диаспора сама приведёт преступника за шкирку в МВД. Так было в Москве, когда в Бирюлёво азер зарезал парня, защищающего свою девушку от оскорблений. Весь район встал на дыбы, разгромили овощную базу и торговый центр. Потроебовали принять меры. Вот тогда закрыли азерам торговлю. И условие поставили, что не дадут работать, пока не приведут убийцу из Азербайджана, куда тот мигом сбежал. Диаспора притащила эту мразь обратно. Потери в бизнесе - самое главное больное место у этих торгашей. Тогда ,сктати, устроили рейд по выявлению мест проживания азеров в районе. Проверили все квартиры, которые сдавали местные жители. Вычистили нелегалов на 5+.
Томара Тычкова
сутенершу надо срочно арестовать и наказать за продажу девушек в рабство. Надо всей России взять пример с Рязанского СОБРа и везде контролировать деятельность диаспор, своевременно пресекая нарушения Российского закона. Нечего церемониться с этими наглыми, беспардонными закавказцами.
Валерий Светлый
ДУМАЮ, СНАЧАЛА НАДО ПРИВЕСТИ В СОЗНАНИЕ МЕСТНУЮ ВЛАСТЬ, МОЖЕТ БЫТЬ СОБРОМ...
Анатолий Степанов
и не только местную .....
Владимир Витковский
В кишлаки и аулы- ишакам хвосты крутить !!!
Андрей Павлов
Хоть где-то что-то делается. Еще вот в Калининграде: https://cont.ws/@ruslanostashko/2036138?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen "Запрет на трудоустройство мигрантов в образовательную сферу, на транспорт, в производство продуктов питания и другие отрасли утвердил губернатор Калининградской области." Неужели наверху кое-что поняли? Это радует. Но посмотрим на реакцию на это самого верха.
Александр Семенов
категорически за.
галина
Гнать их всех отсюда и не разрешать приезжать семьям. Детям, рожденным в России не давать никакого гражданства. Иначе через несколько лет у нас будет не Россия, а аул.
олег мотынга
представьте себе, что подобное совершили русские в азербайджане ! Представили ! Весь ответ для наших "руководителей" и не надо прикрываться фиговым листком "правосудия.

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