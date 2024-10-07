Сегодня день рождения у нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Это кристально чистой души человек, который был послан нам самим богом для спасения нашего народа и Отечества, даже не побоюсь сказать, что всего человечества! Человек реформатор - миссия, которого вытащить страну из лап прогнивающей прозападной элиты и их кукловодов из-за океана (Вашингтона), а далее восстановить путь тысячелетней России на развитие и процветания его многонационального народа на базе международного права в многополярном справедливом мире! Долгих лет жизни, сил, мужества и пробуждающегося народа, который как единственный источник власти осознает свою роль в этой битве за суверенитет Отечества - включиться в борьбу (деятельное участие каждого) и даст вам опору (наделит чрезвычайными полномочиями, властью) для смены колониальной системы России для общего нашего блага и процветания! Благодарю за то, что вы есть.
Комментарии
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t
tolip
С днём рождения!!! Сила, духа вам чтоб победить врагов.
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15 час.
Sergey
Сердечно поздравляю Владимира Владимировича Путина с днём рождения! Здоровья и успехов! Ждём! Одесса, Сергей !
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15 час.
ВМ
Владимир Моргунов
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ !!!!! ВЫ НЕ КИЧИТЕСЬ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ, СДЕЛАННЫМИ ПОД ВАШИМ РУКОВОДСТВОМ, ВЫ НЕ НАВЕСЛИ НА СЕБЯ ЗВЕЗДЫ ГЕРОЕВ И ПРОЧИЕ ОРДЕНА !!! ПОТОМУ, ЧТО УМНЫ, ПРАГМАТИЧНЫ И ИНТЕЛЛЕГЕНТНЫ. ВЫ-ЛУЧСШИЙ ПРЕЗИДЕНТ МИРА. НАМ ПОВЕЗЛО, ЧТО ВЫ С НАМИ, СО СВОЕ СТРАНОЙ И ЕЕ НАРОДОМ !!! ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ, ЛИЧНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И СЧАСТЬЯ !!!!!!!!!!!!
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12 час.
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