Сегодня день рождения у нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Это кристально чистой души человек, который был послан нам самим богом для спасения нашего народа и Отечества, даже не побоюсь сказать, что всего человечества! Человек реформатор - миссия, которого вытащить страну из лап прогнивающей прозападной элиты и их кукловодов из-за океана (Вашингтона), а далее восстановить путь тысячелетней России на развитие и процветания его многонационального народа на базе международного права в многополярном справедливом мире! Долгих лет жизни, сил, мужества и пробуждающегося народа, который как единственный источник власти осознает свою роль в этой битве за суверенитет Отечества - включиться в борьбу (деятельное участие каждого) и даст вам опору (наделит чрезвычайными полномочиями, властью) для смены колониальной системы России для общего нашего блага и процветания! Благодарю за то, что вы есть.