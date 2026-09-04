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Атака на Севастополь! Неразорвавшийся дрон - опасность не миновала

Атака на Севастополь! Неразорвавшийся дрон - опасность не миновала

В ночь на 4 сентября Севастополь подвергся атаке украинских беспилотников. Российские военные, расчёты ПВО и мобильные огневые группы отразили налёт и уничтожили семь вражеских БПЛА.

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