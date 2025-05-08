«Нью-Йорк» победил «Бостон», отставая на 16 очков в 4-й четверти. В лайве на камбэк давали 15.50

«Нью-Йорк» сенсационно победил «Бостон» на выезде во втором матче серии 1/4 финала плей-офф НБА. В концовке 3-й четверти второго матча «Никс» отставали на 20 очков (53:73), но сумели отыграться и победить (91:90).
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