Мир, дружба, попкорн?

Всё это клоунада США,послащат, а потом зубы покажут, только намного подлинее и в 2 ряда.

Гость Гатапонта

Для правительства СССР, америкосы и Запад всегда были врагом, но для российского правительства они стали друзьями и партнёрами. Теперь, пожинаем. И Китай, стал у них другом. Скоро все увидим, что это за друг. Хотя, и так всё видно уже сегодня.