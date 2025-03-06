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Мир, дружба, попкорн?

Мир, дружба, попкорн?

Мысли Бабы Яги А писать есть о чём, согласитесь. Правда, некоторым сообщениям я, простите, уже не очень-то и верю.

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Комментарии
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Валерий Мязин
Всё это клоунада США,послащат, а потом зубы покажут, только намного подлинее и в 2 ряда.
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1 д.
ВМ
Вениамин Мельников
Трам сделал очередной ход на шахматной доске,  А мы осмыслили конечную цель этой игры?  Опять обманут?
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Гость Гатапонта
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