Мысли Бабы Яги А писать есть о чём, согласитесь. Правда, некоторым сообщениям я, простите, уже не очень-то и верю.
Мир, дружба, попкорн?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Мязин
Всё это клоунада США,послащат, а потом зубы покажут, только намного подлинее и в 2 ряда.
Ответить
1 д.
ВМ
Вениамин Мельников
Трам сделал очередной ход на шахматной доске, А мы осмыслили конечную цель этой игры? Опять обманут?
Ответить
23 час.
Гость Гатапонта
Для правительства СССР, америкосы и Запад всегда были врагом, но для российского правительства они стали друзьями и партнёрами. Теперь, пожинаем. И Китай, стал у них другом. Скоро все увидим, что это за друг. Хотя, и так всё видно уже сегодня.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии