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SUSANIN

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В Удмуртии ветеран СВО, потерявший обе ноги, не может уволиться со службы

В Удмуртии ветеран СВО, потерявший обе ноги, не может уволиться со службы

Ижевск. Удмуртия. К Уполномоченному по правам человека в Удмуртии Максиму Шумихину обратился боец, который, несмотря на инвалидность, не может уволиться со службы.

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