В Турции заявили о попытках Запада сместить Зеленского

T24: США и ЕС попытаются сместить Зеленского путем госпереворота или шантажа Фото: Oleg Petrasyuk / Pool / Reuters Соединенные Штаты и Европейский Союз (ЕС) различными способами попытаются сместить президента Украины Владимира Зеленского.
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