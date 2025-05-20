В России стали прилагать больше усилий для удержания сотрудников

Каждая вторая компания в России (51 процент) в 2025 году усилила меры по удержанию сотрудников. О том, что бизнес стал прилагать больше усилий для удержания персонала, выяснила Русская Школа Управления (РШУ) — копия исследования есть в распоряжении «Ленты.