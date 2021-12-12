Барнаульцам в День Конституции пожелали здоровья, благополучия и успехов

По случаю Дня Конституции отмечаемого сегодня, 12 декабря, сити-менеджер Барнаула Вячеслав Франк обратился к горожанам с приветственной речью: Следите за развитием событий в трансляции: «Россия отмечает День Конституции – все новости» «Уважаемые барнаульцы! Сердечно поздравляю вас с одним из главных государственных праздников — Днем Конституции Российской Федерации! Принятие Основного закона 12 декабря 1993 года позволило укрепить российскую государственность, обеспечить единство и независимость нашей страны.