Льюис Хэмилтон о 5-м месте: «По сравнению со вчерашним днем и последней гонкой для нас это победа»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии. Хэмилтон отметил, что остался доволен пятым местом, учитывая текущую форму команды.

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