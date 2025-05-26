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Гениально просто: врач раскрыл секрет, как защитить сосуды и не получить инфаркт и инсульт

Гениально просто: врач раскрыл секрет, как защитить сосуды и не получить инфаркт и инсульт

Инфаркты и инсульты — реальная угроза, с которой сталкиваются миллионы людей по всему миру. Однако, несмотря на статистику, многие из этих заболеваний можно предотвратить, если предпринять определенные шаги для защиты своих сосудов.

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