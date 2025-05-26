Гениально просто: врач раскрыл секрет, как защитить сосуды и не получить инфаркт и инсульт

Инфаркты и инсульты — реальная угроза, с которой сталкиваются миллионы людей по всему миру. Однако, несмотря на статистику, многие из этих заболеваний можно предотвратить, если предпринять определенные шаги для защиты своих сосудов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии