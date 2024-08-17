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Times: США не дают Британии разрешить ВСУ бить по России ракетами Storm Shadow

Times: США не дают Британии разрешить ВСУ бить по России ракетами Storm Shadow

Вашингтон фактически не дает Великобритании разрешить Киеву запустить ракеты Storm Shadow на территории России на фоне опасений администрации президента США Джо Байдена по поводу эскалации конфликта на Украине, пишет The Times.

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