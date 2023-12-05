Васильев подтвердил, что у российских биатлонистов заканчиваются патроны

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в комментарии Legalbet подтвердил слова чемпиона мира по биатлону Антона Бабикова, что у российских спортсменов заканчиваются патроны для выступлений на соревнованиях.
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