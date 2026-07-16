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Врач Эсаки объяснил, почему не стоит есть перед сном

Врач Эсаки объяснил, почему не стоит есть перед сном

Приём пищи менее чем за три часа до сна негативно сказывается на метаболизме и качестве отдыха, заявил врач-терапевт Европейского медицинского центра (EMC), специалист по превентивной и антивозрастной медицине Хаджимэ Эсаки.

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