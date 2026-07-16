Врач Эсаки объяснил, почему не стоит есть перед сном

Приём пищи менее чем за три часа до сна негативно сказывается на метаболизме и качестве отдыха, заявил врач-терапевт Европейского медицинского центра (EMC), специалист по превентивной и антивозрастной медицине Хаджимэ Эсаки.
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