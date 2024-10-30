Пострадавшие от гидроудара дома подключают к другим источникам тепла в Новосибирске

«Под отключение попали объекты, которые возможно переключить на другие источники теплоснабжения. Эта задача сейчас решается», – прокомментировал начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков.
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